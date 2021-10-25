Умерла лидер греческой парламентской партии "Движение перемен" Фофи Геннимата

АФИНЫ, 25 октября. /ТАСС/. Лидер греческой парламентской партии "Движение перемен" Фофи Геннимата умерла в понедельник от рака. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

По его словам, Геннимата умерла в возрасте 56 лет в афинской больнице "Эвангелисмос", где проходила курс лечения. Политик была доставлена в больницу 12 октября из-за рецидива онкологического заболевания.

С 2015 года Геннимата была председателем партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК). В 2018 году было создано левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ) на основе партий ПАСОК, "Потами", "Демократические левые" и Движение демократов-социалистов. В июле 2018 года из объединения вышла "Потами" из-за разногласий по вопросу переименования соседней республики Македонии. В январе 2019 года объединение покинули "Демократические левые".

Геннимата занимала множество постов в разных правительствах. В кабинете Георгиоса (Йоргоса) Папандреу была заместителем министра здравоохранения и заместителем министра образования и культов.