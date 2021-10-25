ФРГ не получала уведомлений об объявлении посла в Турции персоной нон грата

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Германия принимает к сведению заявления президента Турции Тайипа Эрдогана объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой, но пока не получала официальных уведомлений об этом шаге. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

"По дипломатическим каналам нам такое сообщение пока не поступало", - сказала она. По ее словам, развитие событий последних дней "противоречит глубине и значимости отношений" двух стран. Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт со своей стороны заявил об "обеспокоенности и непонимании" в связи с заявлениями Эрдогана.

Подробностей в кабмине приводить не стали, сославшись на отсутствие официальных уведомлений от турецкой стороны.

В субботу Эрдоган сообщил, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата дипломатов 10 стран. Президент Турции в четверг раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Как сообщало Anadolu, они были вызваны в МИД Турции.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.