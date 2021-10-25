Польша может отказаться от целей по защите климата, если ЕС заблокирует фонды

ВАРШАВА, 25 октября. /ТАСС/. Польское руководство не исключает, что может отказаться от выполнения европейских решений в области защиты климата, если Европейский союз заблокирует выделение для республики средств из Фонда восстановления после пандемии. Такое мнение высказал в понедельник в эфире Польского телевидения пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

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"Если бы ЕС заблокировал национальный план восстановления, то он стал бы незаконным", - сказал он и пояснил, что ЕС тогда "действовал бы не в соответствии с правилами". "Я надеюсь, что до такой ситуации не дойдет, потому что это означало бы, что мы имеем дело с нарушением фундаментальных основ сотрудничества в Евросоюзе", - добавил Мюллер.

По его словам, если дойдет до ситуаций, связанных с такими незаконными действиями, Польша оставляет за собой "возможность блокирования некоторых решений, которые требуют единогласия в разных органах Европейского союза". "Мы рассматриваем возможность шагов такого типа, но только в ситуации, если фактически дойдет до действий, в которых Евросоюз поступает не соответствующим с установленными нормами образом", - указал представитель польского правительства.

В июле Европейский суд юстиции по иску Еврокомиссии постановил, что польская система дисциплинарного контроля над судьями нарушает принцип верховенства права и создает предпосылки к возникновению зависимости судебной ветви власти от исполнительной. 7 октября Конституционный суд Польши по запросу властей страны утвердил приоритет польских законов над европейскими. Это решение вызвало волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.

Из Фонда восстановления Евросоюза Польша может получить около €58 млрд. План распределения ресурсов Варшава уже представила, но он должен быть одобрен Еврокомиссией. Этого пока не произошло.