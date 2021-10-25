Посол ФРГ: Меркель до последнего будет работать над организацией "нормандского" саммита

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет работать над организацией новой встречи в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) до последнего дня пребывания на посту канцлера, но пока нет информации о возможных датах ее проведения. Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдхузен.

"В настоящее время пока еще нет четких представлений, когда она может произойти. Происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами. Федеральный канцлер сказала, находясь в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на своем посту", - приводит ее слова в понедельник украинское агентство УНИАН.

Дипломат также отметила, что Германия вместе с Францией уже очень много времени работают над возможностью организовать встречу на уровне министров иностранных дел в формате "нормандской четверки".

13 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора. В Кремле заявили, что стороны условились провести встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, чтобы, в том числе обсудить наличие "предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и "нормандского" саммита".