Глава Афросоюза призвал военных в Судане освободить арестованных политиков

ПРЕТОРИЯ, 25 октября. /ТАСС/. Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат призвал в понедельник военных в Судане освободить задержанных ими политических лидеров и соблюдать права человека. Об этом говорится в заявлении, распространенном на официальном сайте АС.

"Председатель Комиссии АС с горечью узнал о трагическом развитии событий в Судане, которое в числе прочего выразилось в аресте премьер-министра Абдаллы Хамдука и других гражданских политиков, - указывается в коммюнике. - Председатель Комиссии АС призывает к немедленному возобновлению переговоров между гражданскими и военными, что предусмотрено политическими заявлениями и конституционной декларацией. Председатель АС подтверждает, что спасти страну и демократическую передачу власти можно лишь путем диалога и консенсуса, и призывает к освобождению арестованных политиков и к строгому соблюдению прав человека".

Минувшим вечером на фоне острого политического кризиса в стране в отношениях между гражданским правительством и армейской верхушкой прошла встреча главы Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука, после которой люди в форме окружили резиденцию Хамдука, арестовали его с супругой и увезли в неизвестном направлении. Также стало известно об арестах других политиков. В ответ гражданские силы и движения призвали своих сторонников выйти на улицы страны в знак протеста против попытки военных узурпировать власть в Судане.