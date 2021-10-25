Посольство Судана в Москве не комментирует ситуацию в республике

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Суданское посольство в Москве не комментирует ситуацию, разворачивающуюся на фоне политического кризиса в республике.

"Посольство не дает никаких комментариев", - сообщили ТАСС в понедельник в диппредставительстве.

В понедельник утром после встречи главы правящего Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука в столице страны - городе Хартум - начались массовые аресты. Были задержаны несколько министров, член Суверенного совета из числа гражданских представителей и губернатор Хартума. Позднее под домашний арест поместили председателя правительства и его ближайшего советника. Хамдук также был арестован и увезен в неизвестном направлении. Задержан и министр информации. Кроме того, поступает информация об аресте многих лидеров политических партий.