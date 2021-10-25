СМИ: очаг сопротивления талибам действует в афганской провинции Бадахшан

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. Сторонники Фронта национального сопротивления (ФНС), который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), объявили о существовании очага сопротивления в провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке страны. Об этом сообщило в понедельник агентство Aamaj News.

Отмечается, что в распоряжении агентства оказалась видеозапись, на которой ополченцы заявляют о своем присутствии в Бадахшане. "На видео <...> представлены партизаны в провинции Бадахшан, командир которых выступает в поддержку ФНС и его лидера Ахмада Масуда, а также объявляет о начале партизанской войны против талибов", - указывает Aamaj News.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Вашингтона весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал, что Панджшер полностью перешел под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.

21 октября заместитель председателя временного правительства талибов Абдул Салам Ханафи опроверг информацию о наличии в Афганистане каких-либо очагов сопротивления радикалам.