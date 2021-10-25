Париж не получал от Анкары уведомления об объявлении посла персоной нон грата

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. Французской внешнеполитическое ведомство не получало никаких уведомлений со стороны турецких властей об объявлении посла Франции в Анкаре персоной нон грата. Об этом в понедельник заявил представитель МИД Франции на брифинге.

"Министерство иностранных дел не получало никакой официальной информации от турецких властей по этому поводу", - ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой. Президент Турции в четверг раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Как сообщало Анатолийское агентство, они были вызваны в МИД Турции.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке государственного переворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство. Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.