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Париж не получал от Анкары уведомления об объявлении посла персоной нон грата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. Французской внешнеполитическое ведомство не получало никаких уведомлений со стороны турецких властей об объявлении посла Франции в Анкаре персоной нон грата. Об этом в понедельник заявил представитель МИД Франции на брифинге.

"Министерство иностранных дел не получало никакой официальной информации от турецких властей по этому поводу", - ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой. Президент Турции в четверг раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Как сообщало Анатолийское агентство, они были вызваны в МИД Турции.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке государственного переворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство. Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.

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ТурцияФранция
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