Индия пригласила иностранные компании принять участие в оборонной выставке DefExpo 2022

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 октября. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнат Сингх от имени правительства страны в понедельник пригласил иностранные компании принять участие в крупнейшей в Азии оборонной выставке DefExpo 2022, которая состоится в Гандинагаре (административный центр штата Гуджарат) в марте 2022 года.

Как сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на пресс-релиз министерства обороны, Раджнат Сингх выступил на круглом столе, посвященном работе выставки, в котором участвовали более 200 глав посольств и представителей дипломатических ведомств иностранных государств, проявляющих интерес к оборонному сотрудничеству с Индией.

Главная цель проведения 10-13 марта 2022 года оборонной выставки DefExpo 2022 - представить Индию как развивающийся мировой центр оборонного производства, что является одним из главных приоритетов правительства страны, сказал, выступая на круглом столе, глава Минобороны.

"Возрождающаяся Индия, где оборонное производство является опорой роста, на DefExpo 2022 продемонстрирует свою способность занять лидирующие позиции в сфере выпуска вооружений. Выставка послужит созданию новых предприятий и международного партнерства для аэрокосмической и оборонной инфраструктуры Индии, которая будет готова также удовлетворить потребности наших дружественных государств в области обороны", - подчеркнул Раджнат Сингх.

Как пишет Hindustan Times, DefExpo 2022 отразит усилия правительства Индии в достижении самообеспеченности страны в производстве вооружений и военной техники, а также в превращении республики в экспортера военной продукции. В этих целях в текущем году индийское правительство направило 63% средств национального оборонного бюджета, предназначенных для закупки вооружений, на их приобретение у национальных производителей.