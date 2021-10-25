МИД Сирии обвинил Израиль в очередном нарушении суверенитета арабской республики

БЕЙРУТ, 25 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии осудило атаку, совершенную самолетом израильских ВВС в провинции Эль-Кунейтра, обвинив Израиль в нарушении суверенитета республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении сирийского внешнеполитического ведомства, содержание которого приводит агентство SANA.

"Сегодня рано утром израильские оккупационные силы совершили новое нападение на южный регион Сирии, что является очередным проявлением систематической агрессии [израильской стороны], направленной против неприкосновенности и суверенитета сирийских территорий", - указывается в заявлении.

В нем также отмечается, что атака была совершена после того, как боевики в ряде районов южной сирийской провинции Дераа согласились на урегулирование своего статуса и приступили к сдаче оружия, а в самой провинции был вновь установлен порядок. В связи с этим, по мнению сирийской стороны, действия Израиля стоит рассматривать как попытку "поддержать побежденные террористические группировки". Подчеркивается, что Дамаск "оставляет за собой право отвечать на подобные нападения и [принимать меры] по сдерживанию агрессии" Израиля.

Ранее в понедельник вещающий из Дубая телеканал Al Hadath информировал о том, что истребитель израильских ВВС атаковал позиции сирийской армии и проиранских вооруженных формирований в провинции Эль-Кунейтра. По сведениям канала, самолет поразил наземные цели в окрестностях города Эль-Баас и возле поселка Эль-Курум, в результате чего был нанесен материальный урон, сведений о погибших и раненых среди сирийских военнослужащих и шиитских бойцов не поступало.

В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля в ответ на соответствующий запрос корреспондента ТАСС отказалась комментировать эту информацию.