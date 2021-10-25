Bloomberg: администрация Эрдогана ищет возможность избежать высылки западных послов

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Окружение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ищет возможность избежать высылки послов западных стран, среди которых представители Германии и США. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

По данным агентства, МИД Турции пока не предпринял конкретных шагов для высылки дипломатов - персонами нон грата они все еще не объявлены. Представители министерства рассчитывают, что удастся избежать дальнейшей эскалации ситуации.

Bloomberg также утверждает, что на выходных в администрации Эрдогана прошло совещание с участием представителей правительства, которые изложили турецкому лидеру возможные последствия высылки послов, в том числе для экономики Турции. По данным агентства, в ближайшее время состоится новое совещание, на котором будет окончательно решен вопрос о том, приступать ли к конкретным шагам по высылке западных дипломатов.

Ситуация вокруг дипломатов

21 октября Эрдоган раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Как сообщало в тот же день Анатолийское агентство, они были вызваны в МИД Турции в связи с публикацией совместного заявления по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой.

В субботу президент Турции сообщил, что дал поручение МИД республики объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу процесса над Кавалой.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке государственного переворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство. Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.