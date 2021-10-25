Посольства США и Канады в Турции заявили о намерениях уважать законы республики

АНКАРА, 25 октября. /ТАСС/. Посольство США в Турции и посольство Канады в Турции заявили в понедельник о намерениях уважать законы и постановления государства пребывания и не вмешиваться во внутренние дела этого государства после того, как ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД республики объявить послов 10 стран персонами нон грата.

"Соединенные Штаты остаются привержены статье 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в распространенном заявлении на официальной странице американской дипмиссии в Twitter. Идентичное заявление опубликовано на странице посольства Канады в Twitter. Эрдоган положительно отреагировал на подобные заявления нескольких посольств, в том числе Канады и США.

В первом пункте 41 статьи указанного документа говорится, что "без ущерба для их привилегий и иммунитетов, все лица, пользующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания", они "также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства".

Заявления Эрдогана

21 октября Эрдоган раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Как сообщало в тот же день Анатолийское агентство, они были вызваны в МИД Турции в связи с публикацией совместного заявления по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой.

В субботу президент Турции сообщил, что дал поручение МИД республики объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу процесса над Кавалой.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке государственного переворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство. Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.