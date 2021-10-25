Казахстан и Туркмения завершают юридическое оформление границ

НУР-СУЛТАН, 25 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи в Ашхабаде с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым заявил, что две страны завершают юридическое оформление сухопутных и морских границ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Сегодня мы приняли целый ряд важных документов, среди которых особое место занимают договор о делимитации казахско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, а также межправительственное соглашение о режиме границы. Таким образом, мы завершаем юридическое оформление сухопутных и морских границ между нашими странами. И это имеет политическое значение", - сказал Токаев на брифинге по итогам переговоров.

Он отметил, что Казахстан и Туркмения обладают огромным потенциалом для дальнейшего наращивания товарооборота. "Серьезные резервы имеются в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях. Поэтому мы условились принять пакет мер, направленных на существенное увеличение объемов взаимной торговли. Правительствам поручено задействовать имеющийся экспортный потенциал двух стран для расширения номенклатуры товаров", - пояснил президент Казахстана.

Токаев сообщил, что Казахстан готов увеличить поставки в Туркмению продукции металлургической, машиностроительной, нефтехимической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы. Кроме того, Казахстан готов существенно нарастить импорт туркменского газа.

Для всесторонней реализации торгово-экономического потенциала двух стран Токаев предложил ежегодно проводить межрегиональные форумы. "Подобный формат доказал свою эффективность. По результатам этой работы на границе Мангистауской области и Балканского велаята можно было бы создать специальную зону приграничной торговли с автомобильным грузовым терминалом", - уточнил он.

В программу переговоров также вошли вопросы региональной и глобальной повестки дня. "Мы предметно обсудили ситуацию в Афганистане и отметили необходимость продолжения тесного взаимодействия для укрепления стабильности и безопасности в этой многострадальной стране", - отметил президент Казахстана.