СМИ: Эрдоган приветствует заявление посольств о намерениях уважать законы Турции

АНКАРА, 25 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал заявление ряда посольств, в том числе США и Канады, об их намерениях уважать законы и решения турецкого руководства. Об этом в понедельник сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в администрации президента.

"Президент Эрдоган позитивно воспринял заявления посольства США и других дипмиссий", - сообщили в администрации.

Реакция посольств последовала после того, как Эрдоган поручил объявить послов 10 стран персонами нон грата из-за критики нескольких стран в отношении инициированного Анкарой судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой. Дипмиссии США и Каналы в Турции заявили о намерениях уважать законы и постановления государства пребывания и не вмешиваться во внутренние дела этого государства. Посольства указали, что "остаются привержены статье 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях".

21 октября Эрдоган раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Это произошло после публикации ими совместного заявления по поводу судебного процесса над Кавалой. 23 октября Эрдоган дал поручение МИД республики объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали это заявление.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке государственного переворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула и в ноябре того же года арестован. В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.