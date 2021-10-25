Глава Туркмении поздравил президента Узбекистана с переизбранием

ТАШКЕНТ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост главы государства, лидеры обсудили график предстоящих контактов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба узбекского лидера.

"25 октября состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым", - говорится в сообщении на сайте главы узбекского государства.

"Лидер Туркменистана сердечно поздравил главу нашего государства с уверенной победой на выборах президента Республики Узбекистан, - отмечает пресс-служба главы Узбекистана. - Выражены искренние пожелания продолжения эффективных реформ и преобразований, направленных на модернизацию страны и повышение ее международного авторитета".

В ходе разговора Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам официальных мероприятий на высшем уровне 4-5 октября этого года в Ташкенте. "Рассмотрен график предстоящих контактов, в том числе в рамках региональных организаций", - отмечается в сообщении президентской пресс-службы.

Выборы президента в Узбекистане состоялись в воскресенье, на пост главы государства претендовали пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Согласно предварительным данным ЦИК, обнародованным в понедельник, победу одержал действующий президент, набрав 80,1% голосов. Явка избирателей на выборах составила 80,8%.