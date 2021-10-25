АСЕАН пригласила представителя Мьянмы на саммиты организации

ТАСС, 25 октября. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) направила приглашение представителю МИД Мьянмы принять участие в предстоящих саммитах организации. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, приглашение было направлено постоянному секретарю внешнеполитического ведомства Мьянмы Чан Эю. При этом военное правительство еще рассматривает возможность его участия в саммитах АСЕАН.

"Некоторые государства - члены АСЕАН, хоть и не все, нарушают Устав АСЕАН, а также не ставят нас на один уровень. Для нас участие во встрече, на которой нас не воспринимают как равных, равносильно посягательству на суверенитет нашей страны. Поэтому мы пока не уверены, будем ли участвовать в саммитах", - приводит Bloomberg заявление официального представителя военных Зо Мин Туна.

Зо Мин Тун добавил, что АСЕАН следует предложить принять участие в саммитах главнокомандующему Вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аун Хлайну, которого 16 октября АСЕАН решила не приглашать на них из-за отсутствия прогресса в мирном урегулировании кризиса в стране.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.

Ежегодный саммит АСЕАН и саммит регионального блока с партнерами по диалогу, в том числе с Россией, запланированы в формате видеоконференций с 26 по 28 октября в Брунее. В состав ассоциации входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.