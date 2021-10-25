Президент Узбекистана обсудил с главой Турции контакты на высшем уровне

ТАШКЕНТ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев обсудил в понедельник по телефону с президентом Турции Республики Реджепом Эрдоганом предстоящие контакты на высшем уровне между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении на сайте узбекского лидера. "Президент Турции искренне поздравил главу нашего государства с победой на президентских выборах, особо отметив, что итоги голосования еще раз показали широкую поддержку населением страны проводимого курса реформ в новом Узбекистане", - отметили в пресс-службе президента Узбекистана. "Были рассмотрены вопросы подготовки к очередному заседанию совета стратегического сотрудничества на высшем уровне и саммиту Тюркского совета", - говорится в сообщении.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что в марте этого года две страны договорились провести второе заседание узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня, сроки не назывались. Первое заседание этого органа, сопредседателями которого являются президенты двух стран, прошло в феврале прошлого года в Анкаре. Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) планируется провести в Турции в ноябре нынешнего года, сообщил ранее спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

Выборы президента в Узбекистане состоялись в воскресенье, на пост главы государства претендовали пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Согласно предварительным данным ЦИК, обнародованным в понедельник, победу одержал действующий президент, набрав 80,1% голосов. Явка избирателей на выборах составила 80,8%.