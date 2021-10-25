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WSJ: модераторы Facebook часто руководствовались политическими соображениями

По сведениям издания, из-за опасений в возможных обвинениях в предвзятости, руководство компании позволяло консервативным источникам публиковать непроверенную информацию

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Американская социальная сеть Facebook принимала решения о той или иной модерации контента, исходя из политической конъюнктуры. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю переписку и документы компании.

По ее сведениям, из-за опасений в возможных обвинениях в предвзятости, ее руководство позволяло консервативным источникам публиковать непроверенную информацию, а также оскорбительный контент, несмотря на то что такие записи портят взаимоотношения с рекламодателями.

После 2016 года социальная сеть также решила применять особую политику к "гиперпостерам" - пользователям, которые размещают записи с большой частотой. Несмотря на разногласия внутри руководства Facebook, основатель соцсети лично утвердил решение, что пользователи очень часто размещающие публикации, должны реже отображаться в ленте новостей соцсети, так как они с большей вероятностью могут публиковать неверную или оскорбительную информацию. Помимо этого, общий поток информации при просмотре всех публикаций разбавлялся менее полярными и более общепринятыми записями.

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