Вучич назвал развитие региональных связей основой внешней политики Сербии

БЕЛГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Развитие и укрепление связей в Балканском регионе является фундаментальной основой внешней политики Сербии. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Сербский президент подчеркнул, что приоритетом Белграда является вступление в ЕС.

"Для Сербии работа по продолжению реформ является ключевой, как для дальнейшего прогресса страны во всех областях, так и с целью сохранения стабильности в регионе", - заявил Вучич. Он добавил, что "работа по дальнейшему развитию региональных связей представляет одну из фундаментальных основ внешней политики Сербии, в то время как ее приоритет - полноправное членство в Европейском союзе", передает пресс-служба сербского лидера.

В свою очередь Хельга Шмид отметила успехи Сербии, особенно в сфере экономики, региональной стабильности и безопасности.

В октябре 2019 года лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии приняли Декларацию об общем экономическом пространстве, которая подразумевает свободное движение товаров, капитала, услуг и людей в регионе. Ранее, в 2017 году президент Сербии Александар Вучич предлагал создать на Балканах таможенный союз, который объединил бы рынок стран с населением 18 млн человек (Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Македонию, Албанию). Проект предполагал отказ его членов от взимания внутренних пошлин и сборов, а также от ограничений на перемещение товаров и применение общего таможенного тарифа во всех странах организации. Балканский таможенный союз, согласно предложению Вучича, охватил бы рынок стран, ВВП которых в 2016 году составил 243,5 млрд долларов.

Однако инициатива Вучича поначалу не встретила понимания у соседей. Спустя два года идея общего пространства вновь оказалась в центре внимания. 26 августа 2019 года Вучич, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН, предложил создать общее экономическое пространство на Западных Балканах.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.