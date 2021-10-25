Главред WikiLeaks сравнил планы ЦРУ по ликвидации Ассанжа с убийством Хашкаджи

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Спецслужбы США, разрабатывавшие планы по ликвидации основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ничем не отличаются от лиц, которые совершили убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Такое мнение в понедельник выразил главный редактор онлайн-платформы Кристинн Храфнссон на пресс-конференции в Лондоне, комментируя расследование портала Yahoo News.

"Если мы посмотрим на дела Ассанжа и Хашкаджи, то найдем много схожего между ними. И ЦРУ, и [убийцы] Хашкаджи имели одни и те же намерения. В обоих случаях жертвами являются журналисты", - заявил он во время выступления в штаб-квартире некоммерческой организации "Королевская зарубежная лига".

В конце сентября Yahoo News сообщил со ссылкой на источники, что в 2017 году ряд представителей администрации США и сотрудников ЦРУ высокого ранга обсуждали возможность похищения и даже убийства Ассанжа. Подобные внутренние планы якобы были частью кампании против WikiLeaks. Разведывательное управление также намеревалось расширить масштабы слежки за организацией, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть их электронные устройства.

По словам Храфнссона, вскрывшиеся свидетельства должны усилить позиции юристов Ассанжа в преддверии рассмотрения апелляции Министерства юстиции США по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks из Великобритании, которое состоится 27-28 октября в Высоком суде Лондона. Как отметил главред WikiLeaks, утверждения адвокатов, представляющих американский Минюст, о необоснованности заявлений о риске угрозы жизни Ассанжу в случае его экстрадиции "разбиваются о планы ЦРУ по убийству журналиста".

Тяжелые условия содержания

В свою очередь невеста и адвокат Ассанжа Стелла Моррис заявила, что журналист содержится в лондонской тюрьме Белмарш в тяжелых условиях. "Мы виделись с ним в субботу утром. Он выглядел нехорошо, мы все надеемся, что его преследованию будет положен конец, - указала она, добавив, что расследование Yahoo News "в корне меняет весь ход процесса". - Эти данные стали подтверждением того, что я уже знала. Я имею в виду преступные действия США и угрозу для жизни [Ассанжа]".

Моррис также отдельно остановилась на роли британских властей в преследовании Ассанжа. "Как мы узнали, правительство Великобритании было в курсе американских планов. Но нам неизвестно, насколько тесно они сотрудничали и обсуждали ли похищение или убийство Джулиана", - рассказала она.

В то же время руководитель британского отделения неправительственной организации "Репортеры без границ" Ребекка Винсент вновь обратилась с призывом к президенту США Джо Байдену снять обвинения с основателя WikiLeaks. "Трагедия ситуации заключается в том, что Ассанжа в принципе преследуют за журналистскую деятельность. Он не должен был проводить в заключении ни одного дня. Нужно остановить это", - сказала она.

При этом Моррис раскритиковала власти Австралии, гражданином которой является Ассанж, за бездействие в деле WikiLeaks. "Австралия даже не обратилась к США с просьбой снять обвинения. А ведь это их гражданин, поразительно", - заметила невеста журналиста.

На вопрос о том, где бы Ассанж мог жить в безопасности в случае выхода из тюрьмы, представители основателя WikiLeaks не дали точного ответа, но отметили, что убежище уже предложила Мексика. "Также поступают сигналы из Швейцарии", - указал Храфнссон. Моррис также не стала отвергать возможность жизни в Великобритании при позитивном исходе судебного процесса.

Убийство Хашкаджи

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Саудовской Аравии, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой "Вашингтон пост". Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Окончательные приговоры по делу об убийстве Хашкаджи были оглашены 7 сентября прошлого года в Саудовской Аравии. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы, еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое - по семь лет лишения свободы. Уголовное дело объявлено "закрытым в частном и публичном порядке". Однако Турция не удовлетворена вынесенным в Саудовской Аравии окончательным приговором и призывает королевство сотрудничать с продолжающимся в Турции расследованием убийства.

26 февраля 2021 года аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад об убийстве Хашкаджи. По версии американской стороны, саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил эту операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи.