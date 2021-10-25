В ООН призвали военных в Судане соблюдать права человека

ЖЕНЕВА, 25 октября. /ТАСС/. Военные и представители сил безопасности в Судане, где в ночь на понедельник был совершен военный переворот, должны воздерживаться от непропорционального применения силы, соблюдать свободу выражения мнения и право на мирные собрания. Об этом заявила в понедельник в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, осудившая переворот и призвавшая освободить подвергшихся аресту премьер-министра и министров.

"Мы напоминаем военным и силам безопасности о том, что следует воздерживаться от не вызванного необходимостью и непропорционального применения силы, соблюдать свободу людей на выражение мнения, а также право на мирные собрания", - отметила верховный комиссар. Она призвала восстановить функционирование в Судане интернета и услуг мобильной связи, поскольку они "исключительно важны для людей в поиске и получении информации". Как подчеркнула Бачелет, подвергшиеся аресту премьер-министр, министры, представители гражданского общества оппозиционного движения "Силы за свободу и перемены" должны быть "немедленно освобождены".

Она заявила также о "решительном осуждении военного переворота в Судане и объявлении общенационального чрезвычайного положения". Эти действия, считает Бачелет, ставят под угрозу мирное соглашение, подписанное в столице Южного Судана Джубе в октябре прошлого года между центральным правительством и группой суданских повстанческих движений. Военные власти должны соблюдать конституционный порядок и нормы международного права, уйти с улиц и решать любые разногласия с гражданским компонентом переходного совета "посредством диалога и переговоров", констатировала верховный комиссар.

Ранее в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил переворот в Судане и призвал немедленно освободить премьер-министра этой страны, задержанного военными. Он заверил, что "ООН продолжит выступать в поддержку народа Судана".

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.