МИД Великобритании осудил военный переворот в Судане

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Замглавы британского МИД по делам Африки Вики Форд назвала военный переворот в Судане "предательством народа" и его демократического выбора.

"Сегодняшний военный переворот в Судане - недопустимое предательство суданского народа и их демократического перехода. Службы безопасности должны освободить премьер-министра [Абдаллу] Хамдука и других гражданских лидеров, а те, кто не уважает право на протест без страха насилия, должны быть привлечены к ответственности", - написала Форд в Twitter.

Посол Великобритании в Судане Джайлз Левер в свою очередь призвал военных, захвативших власть, освободить арестованных политиков и уважать право населения на демонстрации. "Военные не могут заслуживающим доверие образом утверждать, что они "обеспечивают гарантии по переходу к демократии", в то же время производя аресты гражданских политиков и в одностороннем порядке отменяя ряд статей конституционной декларации. Великобритания призывает силы безопасности освободить арестованных и уважать право на протест", - написал дипломат также в "Твиттере".

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского главу правительства Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.