США призвали суданских военных освободить арестованного премьера страны

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают суданских военнослужащих освободить арестованных ими гражданских политиков и чиновников высокого ранга, в том числе и помещенного под домашний арест премьер-министра страны Абдаллу Хамдука. Об этом сообщила в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге на борту самолета американского президента Джо Байдена, который отправился в штат Нью-Джерси.

"Мы осуждаем действия военнослужащих [Судана] и призываем к немедленному освобождению премьер-министра и других лиц, помещенных под домашний арест", - отметила Жан-Пьер. Она подчеркнула, что Вашингтон "глубоко встревожен" ситуацией в республике.

"Сегодняшние действия резко противоречат воле суданского народа и его стремлению к миру, свободе и справедливости. Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать требование суданского народа о демократическом переходе в Судане и будут продолжать выяснять, как лучше всего помочь суданскому народу достичь этой цели", - заключила заместитель пресс-секретаря Белого дома.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.