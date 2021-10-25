СМИ: президенту Чехии нужно поправиться к середине ноября, чтобы не лишиться полномочий

ПРАГА, 25 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, госпитализированный 10 октября, в течение предстоящих двух недель должен восстановить свое здоровье до такого уровня, который позволит ему выполнять обязанности главы государства. В противном случае с него могут быть сняты президентские полномочия, сообщило в понедельник Чешское радио.

Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента, выборы нового состава которого состоялись 8 и 9 октября, соберется на свое первое заседание 8 ноября. Не исключено, что уже на нем парламентарии захотят поднять вопрос о временном перекладывании президентских полномочий с Земана на спикера нижней палаты и премьера.

Председатель Сената (верхней палаты чешского парламента) Милош Выстрчил проинформировал ранее, что 9 ноября рассматривается в Сенате в качестве возможной даты созыва внеочередного заседания по теме состояния здоровья Земана. До этого спикером Сената будет получено медицинское заключение из госпиталя по поводу возможности исполнения действующим главой государства своих обязанностей.

Между тем в пятницу пресс-секретарь госпиталя Йитка Зинке сообщила, что здоровье Земана благодаря комплексному стационарному лечению несколько улучшилось.

77-летний Земан 10 октября был помещен в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Праге. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.

В последнее время появилась информация, что у Земана проблемы с печенью. Такое мнение выражал, в частности, и его предшественник на посту президента Чехии Вацлав Клаус. По мнению врачей, Земану может потребоваться около трех недель стационарного лечения.