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Эрдоган заявил, что расценивает новое заявление послов 10 стран в качестве "шага назад"

По словам президента республики, Турция рассчитывает, что послы, которых хотели объявить персонами нон грата, теперь будут осторожны в своих заявлениях

АНКАРА, 25 октября. /ТАСС/. Турция расценивает сделанное в понедельник заявление послов 10 стран, включая США и Канаду, о том, что они намерены уважать законы республики, в качестве отступления. Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

"Правосудие в Турции не будет слушать чьи-либо приказы. Заявления группы послов были направлены непосредственно против нашей страны и нашего суверенитета. Никто не сможет оставаться в Турции, если эта персона не будет проявлять уважение к нашей стране. Их новое заявление показывает, что они сделали шаг назад. Теперь они будут осторожнее в заявлениях", - отметил турецкий лидер.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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