Глава Минобороны Азербайджана обсудил с представителем НАТО ситуацию на границе

БАКУ, 25 октября. /ТАСС/. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил в понедельник с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО Франческо Дъеллой ситуацию на государственной границе страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Министр обороны подробно проинформировал о работе, проводимой азербайджанской армией на освобожденных территориях [в Карабахе] <...>, а также текущей ситуации на государственной границе", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, представитель НАТО выразил удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества между Североатлантическим альянсом и Азербайджаном, "позитивными результатами, достигнутыми в этой сфере, и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия".

Как сообщили в Минобороны, Дъелла также встретился с замминистра обороны - начальником Генштаба Вооруженных сил Азербайджана Керимом Велиевым. "На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО", - отметили в Минобороны.

На прошлой неделе Баку посетил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. На его встрече с министром обороны Азербайджана также была рассмотрена ситуация на границе республики.

Ситуация на границе Азербайджана и Армении остается неспокойной с 12 мая. На данный момент из-за существующих разногласий стороны не пришли к договоренности по вопросу делимитации и демаркации границы. Кроме того, в начале октября обострилась ситуация и на границе Азербайджана и Ирана, который провел крупномасштабные учения в приграничье. Этому предшествовали прозвучавшие из Тегерана обвинения в адрес Баку о присутствии на азербайджано-иранской границе израильских сил. Данные заявления были отвергнуты Азербайджаном.