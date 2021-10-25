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Политический кризис в Судане

В Пентагоне заявили об отсутствии в Судане американских военных

Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон призывает суданских военнослужащих освободить всех задержанных ими лиц

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Военнослужащих Соединенных Штатов нет в Судане. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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"В Судане нет американских военных", - сказал он. Кирби заявил, что Пентагон призывает суданских военнослужащих освободить всех задержанных ими лиц, а также уважать права гражданского населения.

Ранее в Белом доме призвали военнослужащих Судана освободить арестованных ими гражданских политиков и чиновников высокого ранга, в том числе и помещенного под домашний арест премьер-министра страны Абдаллу Хамдука.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.

Теги
СуданСШАПолитический кризис в Судане
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