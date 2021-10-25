В Госдепе учредят новое управление для предотвращения угроз в киберпространстве

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Руководство Госдепартамента США планирует создать новое структурное подразделение, нацеленное на борьбу и предотвращение угроз в киберпространстве. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в американской администрации.

По его информации, в структуре Госдепа начнет работу управление по вопросам киберпространства и цифровой политики, которое возглавит утвержденный Сенатом Конгресса США посол по особым поручениям. Кроме того, будет введена должность спецпредставителя госсекретаря по критически важным и развивающимся технологиям.

Имена претендентов на данные должности, а также численный состав нового управления WSJ не приводит. При этом газета отмечает, что как минимум в первый год работы руководство будет осуществлять первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Ожидается, что о новых элементах структуры Госдепартамента шеф американской дипломатии Энтони Блинкен объявит на этой неделе. По оценкам газеты, их деятельность будет направлена на "предотвращение существующих и возникающих угроз в киберпространстве", в том числе атак на сети государственных структур США, кражи интеллектуальной собственности и вмешательства в избирательный процесс.

Проблематика киберугроз в двусторонних отношениях

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Как утверждали спецслужбы США, DarkSide может базироваться на территории России или Восточной Европы. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По свидетельству Белого дома, компания убеждена, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе средства массовой информации США приписывают атаку, совершенную на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Между тем 4 июня президент России Владимир Путин назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании.

Как уточнила 9 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, правительство США не располагает никакими свидетельствами, которые бы указывали на то, что власти России могли направлять недавние хакерские атаки на американские компьютерные сети.

Выступая 12 октября на брифинге для журналистов, представитель американской администрации высокого ранга признала, что Россия уже сделала определенные шаги в ответ на сигналы США, которые касаются преступных элементов, использующих вирусы-вымогатели. Тогда данный представитель американского правительства отметила, что Россия сделала первоначальные шаги и США ждут от нее дальнейших действий в этой сфере.

Посол России в США Анатолий Антонов в тот же день подчеркнул, что Москва отвечает на все озабоченности, которые Вашингтон передает по установленным каналам в диалоге по кибербезопасности. По словам дипломата, в результате этого взаимодействия России и Соединенных Штатов есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности.