Госдепартамент США объявил о структурных преобразованиях, касающихся политики в киберсфере

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США намерен произвести в своей структуре преобразования, нацеленные на обеспечение более плотной работы по тематике кибербезопасности и международной цифровой политики. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"По итогам консультаций с Конгрессом [США] мы планируем создать Бюро по киберпространству и цифровой политике. Возглавит его посол по особым поручениям, кандидатура которого должна утверждаться Сенатом [Конгресса] и который будет концентрировать внимание на трех ключевых сферах: международная безопасность в киберпространстве, международная цифровая политика и цифровая свобода", - заявил Прайс.

"Мы также планируем создать должность спецпосланника по критически важным и новейшим технологиям, чтобы он занимался непосредственной повесткой дня дипломатии в области технологий с союзниками, партнерами, а также на многосторонних форумах", - отметил официальный представитель Госдепартамента США.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен выступит в среду с речью, в которой затронет данную проблематику.