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В Пентагоне сообщили, что на военных базах США находятся более 53 тыс. афганских беженцев

Из них 6 689 уже прошли все необходимые процедуры для участия в программе по расселению в американских городах, сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Более 53 тыс. афганских беженцев находятся на военных базах в США. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"В США их более 53 тысяч", - сказал он. Кирби уточнил, что 53 157 беженцев находятся на восьми военных базах на территории США, из них 6 689 уже прошли все необходимые процедуры для участия в программе по расселению в американских городах. Кроме того, более 3 тыс. афганцев находятся на базах США в зоне ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ - Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия), еще 463 человека - на базах в Европе.

По данным газеты "Вашингтон пост", с 17 августа в Соединенные Штаты были эвакуированы более 60 тыс. афганцев из числа тех, кто оказывал в свое время различную помощь американским войскам. 7 октября в Пентагоне сообщили, что американское правительство возобновило эвакуацию граждан Афганистана в США.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.

Теги
АфганистанСША
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