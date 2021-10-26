ICAO может рассмотреть итоговый доклад по борту Ryanair 12 ноября

ОТТАВА, 26 октября. /ТАСС/. Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) может рассмотреть итоговый доклад по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Белоруссией 12 ноября при условии, что в его распоряжении будет вся необходимая информацию, сбор которой еще продолжается. Об этом в понедельник заявил корреспонденту ТАСС представитель РФ в организации Сергей Гудков.

"Итоговый доклад может быть готов 12 ноября, если будет получена вся необходимая информация. Сбор данных до сих пор продолжается", - сказал он. Такое решение, по его словам, было озвучено в понедельник на заседании ICAO в Монреале, где был представлен промежуточный доклад по этому инциденту. Представитель РФ отметил, что никакого анализа и выводов на основе уже имеющихся данных сделано не было.

По словам Гудкова, на заседании присутствовал представитель Белоруссии, директор Департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский. "Он выступил по видеосвязи", - уточнил собеседник агентства.

После инцидента с самолетом Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.