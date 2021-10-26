Президент Кубы заявил, что посольство США пытается дестабилизировать ситуацию на острове

ГАВАНА, 26 октября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в понедельник, что посольство США в Гаване всячески пытается подорвать порядок в республике, но ее руководство сможет противостоять подобным действиям.

"Посольство США на Кубе усердствует в своем печальном и позорном намерении подорвать внутренний порядок в нашей стране. Столкнувшись с таким поведением, мы не будем оставаться в стороне. Как и в течение многих лет борьбы, у нас есть твердая решимость противостоять им и осуждать их действия", - написал глава государства в Twitter. Как заявляют власти острова, дипломатические представители США проводят встречи с противниками Кубинской революции и оказывают им техническую и финансовую поддержку.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, созываемые шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.