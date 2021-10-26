Джонсон заявил, что успех предстоящей климатической конференции в Глазго не очевиден

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что участникам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) не удастся добиться прогресса. Об этом он заявил в понедельник, говоря о двухнедельной встрече по климату, которая стартует в шотландском Глазго 31 октября.

"Я очень волнуюсь, потому что все может пойти неправильно, мы можем не достичь нужных соглашений, это неопределенная ситуация", - сказал глава правительства, отвечая на вопросы школьников в резиденции на Даунинг-стрит, 10.

"Совершенно неочевидно, что мы добьемся нужного прогресса", - добавил Джонсон. Хотя достичь консенсуса сложно, "сделать это возможно", добавил премьер.

Двухнедельная климатическая конференция начнет работу в Великобритании в воскресенье. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако была перенесена из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 25 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран.

Британские СМИ уделяют пристальное внимание тому, как будет вести себя на форуме делегация Китая. Газета The Sunday Times 24 октября крайне низко оценила шансы личного участия в конференции председателя КНР Си Цзиньпина. Такой вариант развития событий, как говорится в статье, не означает, что Пекин на COP-26 займет неконструктивную позицию. Как обращает внимание издание, именно от мнения КНР будет зависеть, насколько успешными станут переговоры в Шотландии и смогут ли их участники подтвердить цель добиться ограничения глобального потепления климата на уровне 1,5 градуса.

Неутешительное научное сообщение

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашаются цели сокращения выбросов парниковых газов, недопущения превышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принятия мер для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

В докладе, представленном в начале августа в Женеве Межправительственной группой экспертов по изменению климата, говорится о том, что средняя температура на поверхности Земного шара с 2011 по 2020 год была на 1,09 градуса выше средних температурных показателей периода с 1850 по 1900 год. При этом вклад хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса.

Как признали в понедельник во Всемирной метеорологической организации (ВМО), концентрация парниковых газов в земной атмосфере достигла в 2020 году рекордных уровней, несмотря на снижение экономической активности, вызванное пандемией коронавируса. В 2021 году эта тенденция продолжилась. Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас расценил опубликованные организацией данные как "неутешительное научное сообщение" для участников предстоящей в Глазго конференции.