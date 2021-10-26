Спецпосланник президента США по климату посетит Великобританию и Италию 26-30 октября

ТАСС, 26 октября. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Великобританию и Италию с 26 по 30 октября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Керри отправится в Лондон, где с коллегами из Китая обсудит усилия по преодолению климатического кризиса. Эта поездка продолжает серию встреч в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26), которая пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

30 октября Керри отправится в Рим, чтобы сопровождать президента США Джо Байдена на саммите Группы двадцати (G20).

1 ноября спецпосланник по климату прибудет в Глазго для участия в СОР26.