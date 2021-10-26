Президент Никарагуа поблагодарил Россию за поставку автобусов

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 октября. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега поблагодарил Россию за поставку 250 автобусов и сотрудничество в других сферах, в том числе в борьбе с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на церемонии передачи автобусов кооперативам общественного транспорта Манагуа.

"От имени Никарагуа мы благодарим героический народ Российской Федерации, - сказал он в ходе мероприятия, которое транслировалось на YouTube-канале мэрии Манагуа. - И спасибо президенту Владимиру Путину. Мы выражаем ему наше уважение и любовь".

По словам Ортеги, до конца декабря из России должны быть поставлены еще 300 автобусов, в общей сложности центральноамериканская страна получила уже 1 100 транспортных средств российского производства.

Президент Никарагуа также поблагодарил Россию за поставки вакцины от коронавируса "Спутник V". "Они оказали нам огромную помощь с вакцинами от COVID-19. Это были первые вакцины, которые получила наша страна", - отметил он.

В марте правительство России приняло решение о безвозмездной передаче Никарагуа 250 автобусов при условии закупки у РФ еще 300 единиц такой техники.