Глава Минфина США провела переговоры с вице-премьером Госсовета

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе разговора по видеосвязи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ затронула в том числе аспекты двусторонних отношений, которые вызывают обеспокоенность Вашингтона. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении американского Минфина.

"Во время разговора они обсудили развитие макроэкономики и финансов в США и Китае, признав, что развитие ситуации в экономиках наших стран имеет серьезные последствия для мировой экономики. Министр Йеллен откровенно высказалась по вопросам, вызывающим обеспокоенность [США]", - отмечается в документе. Стороны договорились поддерживать контакты в дальнейшем.

Как информировало ранее Министерство коммерции Китая, Лю Хэ и Йеллен провели откровенный и конструктивный обмен мнениями по вопросам макроэкономической ситуации, многостороннему и двустороннему сотрудничеству. 9 октября вице-премьер Госсовета КНР обсудил по видеосвязи с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай торговые отношения и ход реализации торговой сделки. Как сообщило Центральное телевидение Китая, Пекин также поднял вопрос снижения таможенных пошлин и отмены санкций, разъяснив свою модель экономического развития и производственной политики.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов. 15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки американской продукции в течение первого и второго года действия соглашения на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР провалилась. Однако в декабре прошлого года, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в сделку изменений.