Китай надеется, что талибы дистанцируются от террористических организаций в стране

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Китай надеется, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) дистанцируется от действующих в Афганистане террористических организаций и будет принимать эффективные меры для борьбы с ними. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи в столице Катара Дохе с Абдул Гани Барадаром, который был назначен радикальным движением "Талибан" на должность зампредседателя временного кабмина Афганистана.

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"Исламское движение Восточного Туркестана" [запрещено в РФ] признано международной террористической организацией СБ ООН. Оно представляет реальную угрозу государственной безопасности и территориальной целостности Китая, а также ставит под угрозу стабильность и долгосрочный порядок внутри Афганистана", - приводит слова Ван И во вторник сайт МИД КНР.

"Надеемся и верим, что афганский "Талибан" окончательно проведет четкую грань с "Исламским движением Восточного Туркестана" и другими террористическими организациями, будет принимать эффективные меры для борьбы с ними", - добавил глава китайского внешнеполитического ведомства.

Как сообщил в понедельник МИД КНР, министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И с 25 по 26 октября нанесет официальный визит в Катар и встретится с представителями талибов.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.