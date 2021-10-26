Министр обороны Японии назвал демонстративными совместные действия кораблей России и КНР

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Нобуо Киси считает демонстративным недавний совместный проход кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая через проливы Цугару и Осуми.

"Столь крупномасштабное и длительное действие, - сказал он на состоявшейся во вторник пресс-конференции в Токио, - было предпринято впервые, это беспрецедентно. Полагаю, что оно было задумано как демонстрация в адрес нашей страны".

Ранее во вторник глава японского МИД Тосимицу Мотэги сообщил, что Токио по дипломатическим каналам выразил Москве и Пекину обеспокоенность в связи с совместным проходом кораблей РФ и КНР.

Согласно объявлению Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии, пять кораблей Военно-морского флота России и пять кораблей Военно-морских сил Китая вначале прошли по Сангарскому проливу (Цугару) между японскими островами Хоккайдо и Хонсю, затем обогнули Японию с юга и в минувшую субботу совершили совместный переход через пролив Осуми, разделяющий крупный японский остров Кюсю и мелкие острова префектуры Кагосима на юго-западе Японии. После движения по Восточно-Китайскому морю группа разделилась и корабли ВМФ РФ направились во Владивосток через Цусимский пролив между Корейским полуостровом и Японией.

Все проливы, по которым был совершен совместный проход, имеют статус международных, движение военных кораблей по ним разрешено. Нарушений территориальных вод Японии зафиксировано не было.

В субботу Минобороны РФ объявило о завершении совместного патрулирования боевых кораблей России и Китая в Тихом океане, проводившегося 17-23 октября. В ходе него, как сообщается, они 18 октября пересекли Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, а 21 октября прошли между японскими островами Сумисудзима и Торисима, расположенными в Тихом океане к югу от Хонсю, главного острова Японии.