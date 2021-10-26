В ДНР сообщили, что ВСУ нанесли минометный удар по югу республики

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины во вторник утром обстреляли из минометов окрестности села Новая Марьевка Тельмановского района на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Огонь велся в 06:20 и 06:45 с позиций украинских войск у населенного пункта Гранитное. Было выпущено 20 мин калибра 82 мм и 120 мм. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", - цитирует сообщение представительства республики Донецкое агентство новостей.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в СЦКК.