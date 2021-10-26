Мюнхенская конференция по безопасности состоится в очном формате в 2022 году

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности в 2022 году спустя два года состоится в привычном очном формате. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на главу форума Вольфганга Ишингера.

По его информации, мероприятие пройдет с 18 по 20 февраля 2022 года, однако в условиях пандемии коронавируса число участников по-прежнему будет ограничено. "Потребность в восстановлении личных контактов особенно велика среди лиц, принимающих решения по внешней политике, поскольку они очень часто являются деликатными вопросами", - отметил Ишингер. При этом он выразил надежду на то, что будущее правительство Германии представит на конференции свою внешнеполитическую повестку дня. "Я твердо уверен, что будущий канцлер хотел бы воспользоваться случаем и оказаться там. Это также может относиться к министрам иностранных дел, обороны и другим членам кабинета министров", - подчеркнул Ишингер.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков.