Лукашенко рассчитывает на возобновление полноценного диалога Минска и Вены

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Австрией, а также выразил уверенность, что Минск и Вена возобновят полноформатный диалог.

"Минск заинтересован в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Веной в торговой и инвестиционной отраслях", - подчеркнул Лукашенко в поздравлении народу Австрии по случаю Национального праздника, сообщила президентская пресс-служба во вторник. Глава республики также отметил, что Белоруссия всегда воспринимала Австрию "как важного европейского партнера с близкими ценностями и менталитетом". При этом президент выразил уверенность, что Минску, несмотря "на временные трудности, в скором времени удастся восстановить полноформатный диалог, обеспечить дальнейшее развитие двусторонних отношений, выйти на реализацию новых значительных совместных проектов".

Лукашенко добавил, что белорусская сторона гордится тем, что ряд крупных австрийских компаний много лет успешно работает в стране.

Австрия 26 октября отмечает Национальный праздник в честь федерального конституционного закона о постоянном нейтралитете. Он был принят австрийским парламентом в 1955 году с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны после Второй мировой войны, в годы которой Австрия входила в состав нацистской Германии.

Объявление нейтралитета стало возможным после вывода войск стран - победительниц во Второй мировой войне с австрийской территории в 1955 году, с этого момента республика стала отмечать День австрийского флага. Национальным праздником день принятия закона о постоянном нейтралитете был объявлен в 1965 году, с того времени он стал выходным.