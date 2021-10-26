Армия Израиля проведет двухдневные учения в граничащих с сектором Газа районах

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля начинает во вторник двухдневные учения по повышению готовности подразделений вдоль границы с сектором Газа к отражению террористических атак из палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Учения оборонительного характера, начинающиеся сегодня (вторник) в районах, прилегающих к сектору Газа, завершатся завтра (среда)", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что целью учебных маневров является "повышение готовности армии к оборонительным действиям вдоль границы с сектором Газа", включая "внезапные нападения".

В армии отметили, что "при отработке реакции подразделений на различные сценарии атак террористических организаций из сектора Газа" будет приниматься во внимание "опыт, полученный в ходе операции "Страж стен" в мае 2021 года. "Учения были запланированы заранее в рамках тренировочной программы 2021 года", - добавили в пресс-службе.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между израильскими военными и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.