Глава МИД Норвегии назвала кооперацию в Баренцевом регионе важным проектом в области мира

ТРОМСЁ /Норвегия/, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудничество в Баренцевом/Евро-Арктическом регионе является для Норвегии важным проектом в области мира. Об этом сообщила во вторник глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР).

"Кооперация в Баренцевом регионе заключается в создании связей через границы в Арктике, это самый важный проект в области мира для Норвегии", - сказала она.

При этом, по словам Хюитфельдт, "сегодня есть причины для беспокойства", в частности речь идет о том, что "влияние изменения климата на тех, кто живет в Арктике, значительно". Министр указала, что Финляндия, к которой от Норвегии переходит председательство в СБЕР, взяла на себя ведущую роль в работе над обновленным Планом действий по изменению климата. "Подобного рода общие усилия внушают оптимизм", - указала глава МИД.

Хюитфельдт также отметила важность развития контактов между людьми. "Мы должны помнить, что люди, живущие здесь, - наш самый ценный капитал", - считает она.

Кроме того, глава норвежского МИД выразила надежду, что создаваемый в развитие инициативы России новый финансовый механизм СБЕР "принесет большую пользу работе" организации. Средства в рамках механизма пойдут на поддержку трансграничных проектов, его планируется запустить в 2022 году.