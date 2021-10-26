Глава Минкульта Латвии считает низкий охват вакцинацией в стране постсоветским наследием

РИГА, 26 октября. /ТАСС/. Низкий уровень вакцинации от коронавируса в странах Восточной Европы, в том числе и в Латвии, является постсоветским наследием. С таким утверждением во вторник выступил министр культуры республики Наурис Пунтулис.

"Низкий охват вакцинацией - это постсоветское наследие, с которым сталкиваются почти все страны Восточной Европы, включая Латвию. Если посмотреть дальше на восток, картина становится еще более мрачной", - высказал он свою позицию в интервью Латвийскому телевидению.

Министр считает, что отсутствие общения властей республики с русскоязычными жителями Латвии по вопросу вакцинации от коронавируса на родном для них языке не является главной причиной того, что многие русскоязычные пожилые люди попадают в больницы с ковидом. "Я не думаю, что основная причина того, почему русскоязычные пожилые люди сейчас попадают в больницы, - это только языковой вопрос. Я скептически отношусь к тому, что такой шаг (предложение разослать русскоязычным жителям письма о вакцинации на родном для них языке - прим. ТАСС) даст результат", - указал он.

"Если говорить о практических шагах, то я бы поддержал конкретное действие, конкретную модель, которую мы предложили бы вместе с этим письмом или обращением на неродном языке", - отметил Пунтулис. "Если мы сможем обратиться к этим людям с конкретным призывом, например, в вашем районе будет передвижной пункт вакцинации, и, если он будет не на национальном языке, я бы это поддержал. В такой ситуации, в конкретном районе, я бы также допустил, чтобы к людям обращались не на государственном языке. В таких обстоятельствах это вполне логично", - подчеркнул он.

На заседании правительства Латвии на прошлой неделе прозвучало предложение разослать местным русскоязычным жителям письма о вакцинации на родном для них языке, сделав отступление от национальных языковых требований. Правительство и прежде рассматривало возможность издания и распространения по почте бесплатной информационной газеты о вакцинации на русском языке, однако эта инициатива не нашла поддержки среди министров. В свою очередь, представители крупнейших больниц ранее указали, что на государственном уровне делается недостаточно для того, чтобы информация о рисках заражения коронавирусом и вакцинации доходила до русскоязычных жителей. По их наблюдениям, прослеживается тенденция, что большинство поступающих в больницы пациентов с COVID-19 - русскоязычные.

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% из них составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными.