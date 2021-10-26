{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до формирования кабмина

Переговоры о правящей коалиции ведут Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "зеленые"

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в соответствии с Конституцией ФРГ попросил канцлера Ангелу Меркель исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство по итогам парламентских выборов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

На эту тему
"Решается, какой станет Германия после Меркель". Мировые СМИ о выборах в Бундестаг
"Решается, какой станет Германия после Меркель".

"Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69-го параграфа основного закона ввиду того, что сегодня проводится учредительное собрание Бундестага 20-го созыва", - говорится в сообщении.

В день учредительного заседания парламента заканчиваются полномочия канцлера и министров. Если к этому моменту новый кабмин еще не сформирован, а сейчас в ФРГ именно такой случай, то действующее правительство завершает срок лишь формально, но продолжает выполнять все обязанности без каких-либо ограничений. Ангела Меркель и главы ведомств получат увольнительные грамоты из рук Штайнмайера после 18:00 мск.

На учредительном собрании Бундестага пустыми остались места, где обычно располагается канцлер и ее министры - они заняли места на верхнем ярусе, откуда за дискуссиями обычно следят экскурсионные группы.

Переговоры о правящей коалиции ведут Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "зеленые". Не исключено, что новый канцлер появится в ФРГ в декабре. Тогда действующее правительство сложит полномочия окончательно.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияШтайнмайер, Франк-Вальтер
СМИ: британский премьер намерен чаще контактировать с президентом России
Источник в британском правительстве сообщил, что речь идет о проведении прагматичной, разумной дипломатии в вопросах, где есть общие интересы, включая изменение климата и иранскую ядерную сделку
Читать полностью