Узбекистан предложит России взаимно признать сертификаты о вакцинации от COVID-19

ТАШКЕНТ, 26 октября. /ТАСС/. Узбекистан намерен направить России предложение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил во вторник глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходыр Юсупалиев изданию "Газета.uz" .

По его словам, Узбекистан к середине ноября подготовит документ о взаимном признании с Россией сертификатов вакцинации от коронавируса. "Далее предлагается направить [документ] российской стороне для рассмотрения взаимного признания сертификатов", - сказал Юсупалиев.

Он добавил, что документ является стандартным, он подготовлен для признания сертификатов вакцинации как с РФ, так и другими странами СНГ и дальнего зарубежья. "А дальше уже зависит от того, как эти страны, в частности, Российская Федерация, отреагируют на это предложение о признании сертификатов", - добавил Юсупалиев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвигал предложение о взаимном признании сертификатов вакцинации на международных площадках, где выступал последние полгода, в частности, форуме по Центральной и Южной Азии, Консультативной встрече глав стран Центральной Азии, а также на саммитах глав государств стран ШОС и СНГ.

Иностранцы, прилетающие в Россию из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, с 1 сентября должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сданного не ранее трех дней до прибытия, через приложение "Путешествую без COVID-19". Использование этого приложения с 25 июля стало обязательным для людей, въезжающих в Россию из стран Евразийского экономического союза.