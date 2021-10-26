"Талибан" заявил, что не даст никому использовать Афганистан для создания угрозы Китаю

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) не позволит никаким силам использовать территорию Афганистана для создания угрозы Китаю. Об этом во вторник в столице Катара на переговорах с министром иностранных дел КНР Ван И заявил глава МИД во временном правительстве талибов Амир Хан Моттаки.

"Афганский "Талибан" ни при каких условиях не позволит кому-либо или каким-либо силам использовать территорию Афганистана для создания угрозы Китаю", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР.

"Афганистан в будущем приложит все усилия для обеспечения собственной безопасности и стабильности и одновременно с этим будет содействовать региональному миру, спокойствию и безопасности", - указал Моттаки.

Он отметил, что обстановка в стране постепенно стабилизируется, а новым властям удалось взять ситуацию под контроль. "Построение дружественных отношений с Китаем является крайне важным для Афганистана", - отметил представитель талибов. По его словам, временное правительство "Талибана" ценит невмешательство КНР во внутренние дела страны. Он также выразил благодарность китайской стороне за оказанную помощь.

В понедельник в Дохе встречу с Ван И провела также делегация талибов во главе с назначенным радикалами зампредседателя временного афганского кабмина Абдул Гани Барадаром.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.