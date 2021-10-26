Министр ВМС США считает, что КНР и РФ своими действиями пытаются запугать другие страны

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Министр ВМС США Карлос дель Торо считает, что Китай и Россия пытаются запугивать другие страны, предпринимая действия, не согласующиеся, по его мнению, с международным правом. Об этом, как сообщила во вторник газета Stars and Stripes, американский министр заявил в понедельник журналистам в ходе своего первого визита в Японию.

Дель Торо, в частности, попросили прокомментировать недавний совместный переход кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая через пролив Осуми.

"Я полагаю, что отношения между Китаем и Россией, по крайней мере в последнее время, эволюционировали таким образом, что они пытаются запугивать другие страны своими действиями, не согласующимися с основанным на правилах международным порядком, - приводит издание слова дель Торо. - Я считаю необходимым их всесторонне сдерживать от [попыток] запугивания других стран и агрессивных проявлений в какой бы то ни было форме".

В субботу Минобороны РФ сообщило о завершении совместного патрулирования боевых кораблей России и Китая в Тихом океане, проводившегося 17-23 октября. В ходе него они 18 октября пересекли Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, а 21 октября прошли между японскими островами Сумисудзима и Торисима, расположенными в Тихом океане к югу от Хонсю, главного острова Японии. Согласно единодушному мнению международных наблюдателей, корабли двух стран находились все это время в международных водах и никаких нарушений признанных правил судоходства допущено не было.

Тем не менее министр американских ВМС вновь подчеркнул необходимость сдерживания Китая и России, в том числе путем напоминания им о важности соблюдения международных норм. Он отметил, что США будут и далее сохранять свое военное присутствие в этом регионе и укреплять партнерство с такими странами, как Австралия, Вьетнам, Филиппины и Япония, которое он назвал важнейшим фактором сдерживания агрессии в АТР. Он сообщил, что США и их союзники "пробуют и оценивают" различные варианты действий по обеспечению американских экономических интересов в Тихоокеанском регионе, включая возможное расширение присутствия там 7-го флота США.

"Мы фактически осуществляем в настоящее время в министерстве обороны обзор состава и количества сил [в различных районах мира], - цитирует газета дель Торо. - Мы осуществляем переоценку развертывания наших сил на передовых рубежах, стараясь понять, где точно нам необходимо находиться".