Дело о скифском золоте может перейти в другой суд при успешном обжаловании вердикта

АМСТЕРДАМ, 26 октября. /ТАСС/. Процедура обжалования решения апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту займет некоторое время и от нее зависит, будет ли передано это дело в другой суд. Об этом во вторник ТАСС сообщил отвечающий за связи с прессой судья Ад ван де Бейк, который прокомментировал вердикт суда.

"Мы должны подождать, потому что инициатива сейчас находится в руках вовлеченной стороны, которая имеет право подать кассационную жалобу в Верховный суд в Гааге. Эта процедура займет некоторое время, и все будет зависеть от ее результата. Если кассация не увенчается успехом, то дело прекращается. Если есть хоть какой-то шанс на обжалование, то это будет означать, что дело будет передано в другой суд", - сказал он.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".