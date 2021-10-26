{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Спор РФ и Украины о скифском золоте

Дело о скифском золоте может перейти в другой суд при успешном обжаловании вердикта

Судья Ад ван де Бейк призвал "подождать", так как инициатива сейчас находится в руках вовлеченной стороны, которая имеет право подать кассационную жалобу в Верховный суд в Гааге

АМСТЕРДАМ, 26 октября. /ТАСС/. Процедура обжалования решения апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту займет некоторое время и от нее зависит, будет ли передано это дело в другой суд. Об этом во вторник ТАСС сообщил отвечающий за связи с прессой судья Ад ван де Бейк, который прокомментировал вердикт суда.

На эту тему
Голландский суд вынес решение о скифском золоте. Россия подаст апелляцию
Голландский суд вынес решение о скифском золоте.

"Мы должны подождать, потому что инициатива сейчас находится в руках вовлеченной стороны, которая имеет право подать кассационную жалобу в Верховный суд в Гааге. Эта процедура займет некоторое время, и все будет зависеть от ее результата. Если кассация не увенчается успехом, то дело прекращается. Если есть хоть какой-то шанс на обжалование, то это будет означать, что дело будет передано в другой суд", - сказал он.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".

Теги
УкраинаНидерландыРоссияСпор РФ и Украины о скифском золоте
Гутерриш предложил выделять развивающимся странам $100 млрд на сохранение климата
Генсек ООН также отметил необходимость полного отказа от угольных электростанций не позднее 2040 года
Читать полностью