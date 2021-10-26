ДНР призвала Украину признаться в нежелании выполнять минские соглашения

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) призвала Украину публично признаться в нежелании выполнять минские соглашения по Донбассу и понести за это санкции. Об этом заявила представитель ДНР в группе по политическим вопросам, заместитель министра иностранных дел ДНР Наталья Михайлова по итогам заседания политической подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Та циничность, с которой украинские представители имитируют ведение переговоров в то время, как вооруженные формирования Украины открывают огонь по территории республик, обличает истинное отношение киевской власти к народу Донбасса. Если такое поведение - это отказ от минских соглашений, то Украине стоит публично об этом заявить и понести соответствующие санкции", - написала Михайлова в телеграм-канале МИД ДНР.

Вместо предметной работы представители Украины настойчиво поднимают темы, абсолютно не касающиеся повестки дня и в целом компетенции рабочей группы, а именно организационно-технические вопросы и рассуждения абстрактно-философского характера, добавила Михайлова. Она отметила, что медиаторы в лице Российской Федерации и ОБСЕ полностью поддержали республики Донбасса в стремлении наладить диалог по вопросу о согласовании общего проекта Дорожной карты по урегулированию конфликта. "Однако, как оказалось, для украинской стороны вопросы по мирному урегулированию конфликта, включая вопросы прав наших граждан, обстрелов, разрушений и жертв - просто "строительный материал", - заявила глава делегации ДНР в политической подгруппе.

Киев нацелен на пресечение любой возможности подвижек на политическом треке, заявил пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский. "Очевидно, что для нынешней украинской власти диалог с Донецкой и Луганской народными республиками в целях практического урегулирования конфликта не важен. Гораздо более приоритетной задачей Киев считает затягивание переговоров любым способом, вплоть до провокаций, с целью недопущения даже малейшего шанса на дипломатическое урегулирование конфликта", - написал пресс-секретарь делегации ДНР на минских переговорах в ее Telegram-канале.